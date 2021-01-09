Kongre binasına saldırmıştı: Brooklyn Yüksek Mahkemesi yargıcının oğlu olduğu ortaya çıktı
ABD’de polisin kongre baskını olayı nedeniyle hakkında arama kararı çıkardığı ve “polis kalkanı ve sopasıyla” görüntülenen Aaron Mostofsky, evinin önünde görüldü.
ABD Kongre Binası’nı basan Trump destekçilerinin fotoğraflarını yayınlayan Washington Polisi, başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu kişilerin her yerde arandığını duyurdu. Mostofsky ise evinin önünde görüldü.
Uluslararası medyanın gündeminde yer alan Mostofsky’ın, aynı zamanda Brooklyn Yüksek Mahkemesi yargıcı Shlomo Mostofsky’ın oğlu olduğu ortaya çıktı.
DAVALAR AÇILDI
Washington DC’deki Metropolitan Polis Departmanı, dün ABD Kongre Binası’na saldıran isyancıların bazılarının tespit edilmesi için sosyal medya hesabından da halktan yardım istedi. Washington’daki federal savcılar, ABD Kongre Binası’nın basılmasına ilişkin 15 ceza davası açtı. Columbia Bölgesi’nden ABD Başsavcısı Vekili Michael Sherwin, davaların çoğunun kongre binasına izinsiz girişler nedeniye açıldığını belirtti.
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