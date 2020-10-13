‘Kongreler, barolara yasak, siyasi partilere serbest’ tepkisi: Çifte standart

13 Ekim 2020 Salı, 02:00

Baro genel kurullarının ertelenmesine karşın siyasi partilerin kongrelerine izin verilmesi tartışmalara neden oldu. Koronavirüsün sadece baro genel kurullarını mı etkileyeceğini söyleyen baro başkanları, “çifte standarda” tepki gösterdi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Bu teoriye göre siyasetle uğraşanları koronavirüs etkilemiyor olsa gerek. Bu durumun hukuki değerlendirmesi olamaz. Olsa olsa ironi olur” dedi.

‘AKILDIŞI BİR YORUM’

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ise “Virüsün toplantı seçtiğini kabul etmek gibi akıldışı bir yorumun hukuk devletinde kabul edilebilmesi mümkün değil” diye konuştu.

Sağkan, Avukatlık Kanunu uyarınca baroların genel kurulları çiftli yıllarda ekim ayının ilk haftası yapılmasının yasal zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Baro genel kurullarının hukuksuz bir şekilde ertelendiğini vurgulayan Sağkan şunları söyledi: “Ekim ayının 3’ünde çok sayıda baronun genel kurulu olmasına rağmen ayın 2’sinde İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yetkisi olmadığı halde ve haliyle YSK’ninde yetkisi olmaksızın hukuk dışı bir kararla barolar genel kurullarını yapamaz denildi. Bu konuda YSK bir karar vererek baroların eğer ki İl Hıfzıssıhha Kurulu yapılamaz şeklinde bir karar verdiyse baro genel kurullarının yapılamayacağını ancak siyasi partilerin kongrelerini yapmasında bir sakınca bulunmadığına karar verdi. Şimdi bu kararın hukuken değerlendirmesini yapmak mümkün değil. Bu karar, aralık ayındaki TBB seçimine etki etmek için yapılan bir adım.” l İSTANBUL