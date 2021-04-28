Kontrbasın Kralı İtalyan besteci Giovanni Bottesini, 200. yaşı kutlanıyor

28 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Bottasini’nin kontrbas için yazdığı üç eserin seslendirileceği konserde orkestra şefi Can Okan yönetimindeki CRR Oda Orkestrası üç soliste eşlik ediyor.

İlk olarak bestecinin kontrbas ve viyolonsel için yazdığı Rossini Fantasia Onur Özkaya ve Çağ Erçağ, kontrbas ve keman için yazılmış olan Grand Duo Concertante Onur Özkaya ve Cihat Aşkın, konserin son eseri Si Minör Konçerto ise Onur Özkaya tarafından seslendirilecek.

3 büyük solist ve Bottasini’nin 200. doğum yıldönümü, bu akşam saat 20.00’de CRR Konser Salonu YouTube hesabından dinlenebilir. Ayrıca konser bir hafta boyunca YouTube üzerinden izlenebilir.

‘EN BÜYÜK KONTRBAS SANATÇISI’

Çağ Erçağ (viyolonsel)

“Kontrbasın Paganinisi olarak tüm dünyanın tanıdığı en büyük kontrbas sanatçısı... Bottesini büyük beğeniler kazandığı konserlerinden sonra kontrbastaki virtüöz becerisi, Paganini’nin kemandaki ustalığına paralel bir çalış tekniği ve müzikalitesine sahip artist olarak yorumlandı. Bottesini aynı zamanda virtüozitesi yüksek solo parçalardan tutun da operaya kadar birçok eser bestelemiştir. Orkestra şefi olarak da Avrupa’da çok tanındı hatta 1871 yılında Kahire Operası’nın açılışını Verdi rahatsızlığından dolayı gelememiş Bottesini’nin yönetmesini öngörmüştür. Biz sizlere Onur Özkaya ile virtüozitesi yüksek solo kontrbas, solo çello ve orkestra için yazmış olduğu Rossini’nin Fantasia teması üzerine varyasyonlarını seslendireceğiz.”

‘BOTTESİNİ VE ARKADAŞLARI’

Onur Özkaya, (kontrbas)

“Zamanının en popüler kontrbas icracısı olan Giovanni Bottesini enstrümanına getirdiği teknik yenilikler ve sınır tanımayan becerisi ile her zaman büyük kemancı Paganini ile özleştirilmiştir. Kontrbascı kimliğinin yanında besteci ve orkestra şefi olan Bottesini, Bel Canto sitilinin önde gelen temsilcilerinden biridir. Kendi enstrümanı için bestelediği eserlerin yanı sıra 20 tane operası ve orkestra eserleri mevcuttur. Konserimizde seslendireceğimiz diğer ikili konçerto ise Rossini`nin temalarından esinlenerek yazılmış olan Rossini Fantasia eseridir. Bottesini, çello ve kontrbas için bestelediği bu eserlerini yine zamanına damga vurmuş olan bir çelist olan A. Piatti ile seslendirmiştir. Aslında konserimizi diğer bir isim ile adlandırmak gerekirse “Bottesini ve Arkadaşları” olması çok isabetli olacaktır. Programda yer alan son eser ise bestecinin ve kontrbas literatürünün en popüler eserlerinin başında gelen Si Minör kontrbas konçertosudur.

200. doğum yılını kutladığımız bu büyük değerin sıklıkla ülkemizde konser programlarında yer almasını diler, sanatseverlere keyifli bir konser dilerim.”

CRR SANATA DEVAM EDİYOR

Cihat Aşkın (keman)

Bottesini Kontrabasın Paganinisi. Bu sene 200. doğum yıldönümü ile bütün dünyada anılıyor. Kontrabas çalım zorluğu itibarıyla en zor sazlardan biridir. Bu nedenle Kontrabas konserleri bütün dünya ölçeğinde neredeyse parmakla gösterilecek kadar azdır. Bizim ülkemizde de Bottesini’nin 200. yılı, değerli kontrabas sanatçımız Onur Özkaya tarafından yapılan bir projeyle kutlanıyor. Bu projede bestecinin ‘Grand Duo Concertante’ isimli eserini Özkaya ile birlikte seslendireceğim için mutluyum. CRR Konser Salonu pandemi döneminde de etkinliklerini azaltmadan sürdürüyor. Tamamen sıhhi koşullar gözetilerek hazırlanan programlarda CRR Oda Orkestrası ve değerli sanatçı arkadaşlarımız Onur Özkaya, Çağ Erçağ ve Can Okan ile de birlikte olacağımız için mutluyum.”