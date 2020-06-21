Konut altı galeri bitiyor

21 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), 9 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in, apartman altı galerilerin önünü kapattığını duyurdu.

Uzun zamandır beklenen yönetmeliğin ikinci el otomobil ticaretine düzen getireceği, apartman altı ve kaldırım işgalleri ile yurttaşın mağduriyetinin son bulacağı belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı’nın, galerilerin şehir dışına taşınmasına yönelik yayımladığı genelgeye rağmen bunların kent içinde faaliyetlerine devam ettiğini hatırlatan MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, yeni yönetmelikle bunun da önüne geçilmiş olacağını söyledi.

İSTANBUL’DA 2 BİN 500

Bundan sonraki süreç ve mevcut galerilerin durumuyla ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Erkoç, “Yılbaşında çıkan yönetmelikle mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu 31 Ağustos’a kadar uzatılmıştı.

Bu tür belgesi olmayanlar ve apartman altındaki galeriler, eğer yeni uzatma olmazsa bu tarihten itibaren yani 1 Eylül itibarıyla apartman altlarında bu işi yapamayacaklar” dedi. Apartman altı galeri sayısının sadece İstanbul’da 2 bin2 bin 500 adet civarında olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan emlak, sigorta vb. isimlerle faaliyet gösteren, oto galeri ruhsatı olmayan 80 bin civarında oto ticareti yapan işletme olduğu da belirtiliyor.