‘Konut’ yurttaşı yakıyor

17 Haziran 2021 Perşembe, 02:07

Ev kiraları ve konut satış fiyatlarında, özellikle yılın başından bu yana yaşanan artışlar her geçen gün daha dikkat çekici hale geliyor. Açıklanan her yeni veri, bir evde oturmanın yurttaş için daha pahalı hale geldiğini ortaya koyuyor. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan konut fiyat endeksine (KFE) göre, KFE 2021 yılı nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2, geçen yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 32.4, reel olarak yüzde 13 arttı ve 168.8 puana yükseldi. Bu kapsamda, yıllık olarak yeni konut için KFE yüzde 35.6, yeni olmayan konut için KFE yüzde 31.6 arttı. Türkiye’nin üç büyük ilinde ise KFE yıllık bazda İstanbul’da yüzde 28.6, Ankara’da yüzde 29.8 ve İzmir’de yüzde 34.3 yükseldi.

4 BİN 225 LİRA

Yine Merkez Bankası’nın verilerine göre, Türkiye geneli için metrekare başına birim fiyat da nisan ayında 4 bin 225 liraya yükseldi. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 3 bin 144 liraydı. Sahibinden. com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğinde hazırlanan “Sahibindex Konut Piyasası Görünümü” raporunun altıncısı ise özellikle kiralardaki patlamayı ortaya koydu. Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı mayıs ayında yüzde 23.3 olurken, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 18.4 TL’ye yükseldi. Şehir bazında ise yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 35.7, Ankara’da yüzde 20.3 ve İzmir’de yüzde 21.8 oldu. Bu dönemde enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da üç büyük ilde arttı. Öte yandan TÜİK’in verilerine göre, 2019’dan 2020’ye konut sahibi oranı yüzde 58.8’den yüzde 57.8’e düşerken, kiracı oranı yüzde 25.6’dan yüzde 26.2’ye yükseldi.