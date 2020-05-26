Konyaaltı Plajı'nda sigara içme kısıtlaması
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında düzenleme yapılan Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda sigara içilmesine kısıtlama getirildi.
Konyaaltı Plajı'nda, denize girip, plajda güneşlenecek yerli ve yabancı turistler için Kovid-19 tedbirlerine uygun yapılan düzenleme sürüyor.
Dünyaca ünlü
sahilde uyarı levhaları asılıp, şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafe kuralına
göre düzenlendi. Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak yapılan düzenlemelerin
ardından sigara kullanımına da kısıtlamalar getirildi.
Plaja
gelenlerin her yerde sigara içmesine izin verilmeyeceği bildirildi. Bu
nedenle Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesiyle sessizliğini
bozmaya hazırlanan plajda sigara içilebilecek özel alanlar belirlendi.
Antalya Büyükşehir
Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, sigara içilen ve içilemeyen
alan olarak belirlenen noktalarda zabıta ekipleri denetim yapacak.
Ekiplerin,
tatil planı yapan turistler için plajdaki hazırları sürdürüyor.
Video Haberler
- Aç kalan bozayılar ile tilki mahallede yiyecek aradı
- Polis şiddeti bu kez Edirne'de
- 5 kişiyi alıkoyup gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme
- Metroda koronavirüs deneyi: Herkese bulaşıyor
- 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı
- AKP'li meclis üyesinin CHP'li üyeye saldırı görüntüleri
- Polisten yurttaşlara sitem: Biz Yunan polisi miyiz?
- Ronaldo'dan basket şov! Ayağıyla attı gündem oldu
- Show Haber ekibine Büyükçekmece'de saldırı!
- Mersin’de yerli buğday üretimi teşvik ediliyor