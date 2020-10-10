Konya'da CHP'lileri taşıyan araç kaza yaptı: 3 yaralı

Konya'da, CHP Karaman ve Konya gençlik kolları üyelerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

AA
10 Ekim 2020 Cumartesi, 19:00
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Konya-Altınekin kara yolunda, CHP Karaman ve Konya gençlik kolları üyelerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, 3 gençlik kolları üyesinKonya'da CHP'lilerin aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Konya'da, CHP Karaman ve Konya gençlik kolları üyelerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya-Altınekin kara yolunda, CHP Karaman ve Konya gençlik kolları üyelerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, 3 gençlik kolları üyesinin hafif yaralandığı öğrenildi.


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