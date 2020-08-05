Konya'da elden ele yayılan 'koronavirüs' kaydına soruşturma

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:29

Konya'da son günlerde iddiaya göre bir hemşire tarafından paylaşılan ses kaydı tartışmalara neden oldu.

Korona virüslü hastaneler nedeniyle hastanelerde yer kalmadığına yönelik ifadelerin yer aldığı ses kaydında, "hastanelerin yataklı bölümlerinde ve yoğun bakımlarında yer kalmadığı", "Hükümet'in vaka sayılarını farklı şekillerde gösterdiği", "yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların da acil servislerin arka bölümlerinde yatırılmak zorunda kalarak tedavi edilmeye çalışıldığı" ve "hafif hastaların da ayakta tedavi edildikten sonra evlerine geri gönderildiği" gibi iddialar dillendiriliyordu.

Ses kaydındaki kimliği belirsiz kişinin iddiaları arasında ayrıca "son günlerde anormal bir şekilde hastanelere vaka gelişlerinin yaşandığı" belirterek, "sorumsuz vatandaşlara kendisinin ve bazı meslektaşlarının haklarını helal etmediğini söylediği" de yer alıyor. Tedbir almayan vatandaşlara hakaretlerin de yer aldığı sek kaydının kim tarafından paylaşıldığı merak konusu oldu.

İL MÜDÜRÜ 'ASLI YOK' DEDİ

Hasta kabulüne başlayan Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, sosyal medyada dolaşan ses kaydına ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Ses kaydında belirtildiği gibi bir durumun olmadığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Koç, yeni açılan Şehir Hastanesinde korona virüslü hastaların olmadığını, hastanelerin kendi kendine yettiğini ve herkesin maske ile sosyal mesafeye dikkat ettiği takdirde daha ileriye gitmeden durumun çözüleceğini kaydetti.