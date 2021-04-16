Konya'da gol çıkmadı
Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşılaştı.
Konya'daki karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla İttifak Holding Konyaspor puanını 41 yaptı.
Hes Kablo Kayserispor'un puanı ise 34 oldu.
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