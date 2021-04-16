Konya'da gol çıkmadı

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2021 Cuma, 17:57
Konya'da gol çıkmadı
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Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşılaştı.

Konya'daki karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla İttifak Holding Konyaspor puanını 41 yaptı.

Hes Kablo Kayserispor'un puanı ise 34 oldu.


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