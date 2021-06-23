Konya’da iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi

Musa El Ahmed isimli işçi, iş yerinin ikinci katındaki malzeme alımı yapılan boş alandan düştü.

DHA
23 Haziran 2021 Çarşamba, 17:36
Konya’da iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi
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Konya’da bir nalbur dükkanında çalışan El Ahmed, iddiaya göre dışarı baktığı sırada dengesini kaybedip düştü. Kanlar içinde kalan işçi, ihbarla adrese gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. El Ahmed'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  


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