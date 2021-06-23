Konya’da iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi
Musa El Ahmed isimli işçi, iş yerinin ikinci katındaki malzeme alımı yapılan boş alandan düştü.
Konya’da bir nalbur dükkanında çalışan El Ahmed, iddiaya göre dışarı baktığı sırada dengesini kaybedip düştü. Kanlar içinde kalan işçi, ihbarla adrese gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. El Ahmed'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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