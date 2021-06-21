Maden ocağında iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi

21 Haziran 2021 Pazartesi, 12:49

Bölüm Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında çalışan Özkan Cinkavuk, fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından dışarı çıkarılan Cinkavuk, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Açığa çıkan metan gazından zehirlendiğinden şüphelenilen Cinkavuk'un cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.