Maden ocağında iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında açığa çıkan metan gazından zehirlendiğinden şüphelenilen işçi yaşamını yitirdi.

AA
21 Haziran 2021 Pazartesi, 12:49
Maden ocağında iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi
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Bölüm Mahallesi'ndeki özel bir maden ocağında çalışan Özkan Cinkavuk, fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından dışarı çıkarılan Cinkavuk, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Açığa çıkan metan gazından zehirlendiğinden şüphelenilen Cinkavuk'un cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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