Konya'da otobüs şarampole devrildi: 1 ölü 34 yaralı
Konya'da, tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir Rus turist hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Aksaray yolunun 2 farklı noktasında, buzlanma ve tipi nedeniyle 2 tur otobüsü devrildi. İlk kazada 13 yolcu yaralanırken, 32 Rus turistin otobüsünün devrildiği diğer kazada ise çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın ardından bir Rus turistin hayatını kaybettiği bildirildi.
İlk kaza, saat 07.00 sıralarında, Konya-Aksaray kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya yerli turistleri taşıyan Özkan Acar yönetimindeki 35 Z 5305 plakalı otobüs, buzlanma ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 36 yolcudan 13'ü, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İkinci kaza ise saat 09.30 sıralarında, Konya- Aksaray kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Kapadokya'ya Rus turistleri taşıyan Cavit Yücesan'ın kullandığı 07 S 2580 plakalı otobüs, yine buzlanma ve tipi nedeniyle devrildi. 32 Rus yolcunun bulunduğu otobüste çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
- Buket Aydın'ın 'Erdoğan sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a 'Kahkaha' göndermesi
- Yürüyüşe çıkanlar vahşetle karşılaştı!
- Polise yapılan şaka gerçek oldu
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki yağdı
- Tehdit edilen kadından haykırış: Ölmek istemiyorum
- İmamoğlu'nun paylaştığı videoda referandum mesajı
- AKP’liler Beylikdüzü'ndeki kentsel dönüşüme ‘hayır’ dedi
- Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Bursa'da uzaktan eğitim kararı
- İçişleri'nden hafta sonu kısıtlaması açıklaması
- İşte 'Sedat Peker' operasyonunda ele geçirilenler
- 4 dakikada 104 amiralin birden onayı nasıl alınır?
- Yurtlara yeni düzenleme ve şartlar
- Bankaların çalışma saatleri değişti
- Zihni Çakır’ı sahaya kim sürdü?
- Sabah operasyon başlamıştı... Sedat Peker için Interpol
- Migros’tan Asılsız İddialara Cevap
- TRT sunucusunun zor anları