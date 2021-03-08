Konyaspor-Fenerbahçe karşı karşıya

Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2021 Pazartesi, 18:11
Konyaspor-Fenerbahçe karşı karşıya
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Konyaspor ilk 11’i

Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Adil Demirbağ, Diomande, Jevtovic, Milosevic, Sekidika, Shengelia, Cikalleshi.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Novak, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi Samuel Enner Valencia, Pelkas, Thiam

Hakem: Fırat Aydınus

Yardımcılar: Süleyman Özay ile Esat Sancaktar

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe önce Mert Hakan sonra Valencia ile pozisyon buldu


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