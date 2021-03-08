Konyaspor-Fenerbahçe karşı karşıya
Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Konyaspor ilk 11’i
Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Adil Demirbağ, Diomande, Jevtovic, Milosevic, Sekidika, Shengelia, Cikalleshi.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Novak, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi Samuel Enner Valencia, Pelkas, Thiam
Hakem: Fırat Aydınus
Yardımcılar: Süleyman Özay ile Esat Sancaktar
Maça hızlı başlayan Fenerbahçe önce Mert Hakan sonra Valencia ile pozisyon buldu
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