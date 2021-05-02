Konyaspor'dan Karagümrük'e 5 gol
Orta sıraları ilgilendiren maçta İttifak Holding Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Kamil Çetin
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 66 Barış Yardımcı), Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı (Dk. 87 Adil Demirbağ), Guilherme, Jevtovic (Dk. 82 Diomande), Hadziahmetovic, Sekidika (Dk. 66 Shengelia), Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi (Dk. 87 Daci)
Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 81 Muhammed Pehlivan), Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Balkovec (Dk. 69 Koray Altınay), Aksel Aktaş, Biglia (Dk. 81 Mevlüt Erdinç), Efe Tatlı (Dk. 59 Castro), Ndao, Lens (Dk. 69 Salibur), Borini
Goller: Dk. 30 Lens (Fatih Karagümrük), Dk. 33 Ahmet Çalık, Dk. 60, 84 Cikalleshi, Dk. 64 Bytyqi, Dk. 90+2 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Lens, Dk. 51 Ndao, Dk. 59 Fatih Kuruçuk, Dk. 71 Serhat Ahmetoğlu (Fatih Karagümrük), Dk. 56 Hadziahmetovic, Dk. 63 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi.
Maçın illk yarısı Lens ve Ahmet Çalık'ın golleriyle 1-1 bitti.
60. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Abdüklerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda kaleci Viviano'dan dönen topu Cikalleshi ağlarla buluşturdu: 2-1
64. dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan topu sürükleyerek getiren Cikalleshi'nin pasında, ceza sahası içinde bulunan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1
84. dakikada ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. Orta sahada kazandığı topu sürükleyerek getiren Abdülkerim Bardakçı'nın pasında, kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 4-1.
90+2. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 4'e çıkardı. Rahmanovic'in sağ kanattan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Shengelia, kaleci Viviano'yu çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 5-1.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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