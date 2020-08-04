Konyaspor'dan sert açıklama!

04 Ağustos 2020 Salı, 10:24

Konyaspor, sözleşmesi devam eden oyuncusu Serkan Kırıntılı’nın Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığı yönünde çıkan haberler üzerine, “Serkan Kırıntılı dahil tüm futbolcularımız, yanı sıra temsilcileri, hiçbir takımla transfer görüşmeleri yapma yetkisine sahip değildir” açıklaması yaptı.

"SERKAN KIRINTILI GÖRÜŞME YAPMAK İÇİN İZİN ALMAMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada, “Sözleşmesi devam eden oyuncumuz Serkan Kırıntılı ile Süper Lig takımlarından birinin transfer görüşmesi yaptığına dair medyada bir takım haberler yer almaktadır. Yayıncı kuruluşun resmi hesaplarında yer alan haberde, anlaşmanın iki sezonu kapsadığı ve kalecimiz Serkan Kırıntılı'nın bu sözleşme karşılığında ne kadar maaş alacağı tüm ayrıntılarıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. Serkan Kırıntılı Konyaspor'un sözleşmeli oyuncusudur ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatına göre kulübümüzden yazılı izin belgesi alınmadığı sürece Serkan Kırıntılı dahil tüm futbolcularımız, yanı sıra temsilcileri, hiçbir takımla transfer görüşmeleri yapma yetkisine sahip değildir. Şayet medyada ayrıntılarıyla yer alan haberler doğruysa, bu transfer görüşmelerine dahil olan spor kulübü hem talimatları hiçe saymaktadır hem de etik olarak yanlış bir yol izlemektedir. Serkan Kırıntılı ve temsilcisi kulübümüzden bu görüşmeleri yapabilmek için izin almamıştır” denildi.