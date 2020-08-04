Konyaspor'dan sert açıklama!
Süper Lig ekibi Konyaspor, 35 yaşındaki kalecileri Serkan Kırıntılı'nın Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı haberleri üzerine açıklama yaparak, hem oyuncunun hem de siyah-beyazlı kulübün kuralları çiğnediğini ifade etti.
Konyaspor, sözleşmesi devam eden oyuncusu Serkan Kırıntılı’nın Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığı yönünde çıkan haberler üzerine, “Serkan Kırıntılı dahil tüm futbolcularımız, yanı sıra temsilcileri, hiçbir takımla transfer görüşmeleri yapma yetkisine sahip değildir” açıklaması yaptı.
"SERKAN KIRINTILI GÖRÜŞME YAPMAK İÇİN İZİN ALMAMIŞTIR"
Kulüpten yapılan açıklamada, “Sözleşmesi devam eden oyuncumuz Serkan Kırıntılı ile Süper Lig takımlarından birinin transfer görüşmesi yaptığına dair medyada bir takım haberler yer almaktadır. Yayıncı kuruluşun resmi hesaplarında yer alan haberde, anlaşmanın iki sezonu kapsadığı ve kalecimiz Serkan Kırıntılı'nın bu sözleşme karşılığında ne kadar maaş alacağı tüm ayrıntılarıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. Serkan Kırıntılı Konyaspor'un sözleşmeli oyuncusudur ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatına göre kulübümüzden yazılı izin belgesi alınmadığı sürece Serkan Kırıntılı dahil tüm futbolcularımız, yanı sıra temsilcileri, hiçbir takımla transfer görüşmeleri yapma yetkisine sahip değildir. Şayet medyada ayrıntılarıyla yer alan haberler doğruysa, bu transfer görüşmelerine dahil olan spor kulübü hem talimatları hiçe saymaktadır hem de etik olarak yanlış bir yol izlemektedir. Serkan Kırıntılı ve temsilcisi kulübümüzden bu görüşmeleri yapabilmek için izin almamıştır” denildi.
Video Haberler
- ABD'de sahilde köpekbalığı paniği
- Bingöl’de erkek şiddeti: Eşini döve döve bayılttı!
- Tartışma büyüdü, yumruklar havada uçuştu!
- George Floyd’un son görüntüleri ortaya çıktı
- CNN Türk’te büyük tartışma! Ortalık karıştı
- Terör örgütü Taliban bayrağı Ayasofya’da açıldı
- HaberTürk canlı yayınında yine ses şaşkınlığı
- Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada
- İstiklal'de endişe verici görüntüler
- Erdoğan canlı yayında olduğunu unuttu