Konyasporlu yöneticiden tepki çeken Aykut Kocaman paylaşımı
Konyaspor Asbaşkanı Ali Kemal Işıkçeviren, Süper Ligin son şampiyonu Medipol Başakşehir’in alt sıralarda yer almasına vurgu yaparak, “Kocaman Aykut yaaaa... Hayaller Renge Rover gerçekler Game Over, efendi Aykut” şeklinde tweet attı.
Konyaspor Asbaşkanı Ali Kemal Işıkçeviren, deplasmanda berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçı sonrası eski teknik direktörleri Aykut Kocaman ile ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulundu.
Twitter hesabından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a yönelik paylaşımda bulunan Konyaspor Asbaşkanı Işıkçeviren, “Aykut hoca evet bu kadim şehrin takımı Konyaspor’a hizmet etti. Başarı da kazandırdı ama her zaman misli misli karşılığını aldı. İki kez bu takımı bırakıp gittiğini, haftalarca puan kaybettiğini parasal kayıplarımızı dile getirmedik. Aykutizimciler 2 damla gözyaşı” ifadelerini kullandı.
Paylaşımlarını sürdüren Işıkçeviren, Süper Ligin son şampiyonu Medipol Başakşehir’in alt sıralarda yer almasına vurgu yaparak, “Kocaman Aykut yaaaa... Hayaller Renge Rover gerçekler Game Over, efendi Aykut” şeklinde tweet attı.
Asbaşkan Ali Kemal Işıkçeviren, daha önce yine sosyal medyada taraftarla yaşadığı diyaloglar ve yaptığı açıklamalarla da tepki toplamıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Pekerlere yasak yok!
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Nükleer tıp uzmanı uyardı: 'Dışarı çıkmayın'
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!
Video Haberler
- Tabelalardaki köy isimlerine kurşun yağdırdılar
- Avcılar'da kızı öldürülen anne: Adalet istiyorum
- Korkunç an! 5. kattan yere çakıldılar: 5 ölü, 3 yaralı
- AVM'de dehşete düşüren olay! Cep telefonuna kaydedildi
- Ceza yazmak isteyen polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi
- Müslüm Gürses'in mezarına sevenleri akın etti
- İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü
- Gergin anlar! Canlı yayında 'çözüm süreci' tartışması
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
En Çok Okunan Haberler
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Pekerlere yasak yok!
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Nükleer tıp uzmanı uyardı: 'Dışarı çıkmayın'
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!