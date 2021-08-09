Kool & The Gang'in kurucu üyelerinden Dennis Thomas yaşamını yitirdi
Müzik grubu Kool&the Gang'in kurucu üyelerinden Dennis Thomas, 70 yaşında öldü. Grubun "havalı kedisi" olarak tanımlanan sanatçı, grupta saksafon ve flüt çalıyordu.
1964'te kurulan soul, funk ve disko müzik grubu Kool & The Gang'in kurucu üyelerinden Dennis Thomas, 70 yaşında öldü.
BBC’de yer alan habere göre Thomas'ın ölüm haberi grubun Facebook sayfasından duyuruldu.
Yapılan açıklamada Thomas’ın, New Jersey’deki evinde uyurken öldüğü belirtildi.
Grubun "havalı kedisi" olarak tanımlanan Dennis Thomas, grupta saksafon ve flüt çalıyordu. Thomas, son olarak grupla birlikte 4 Temmuz’da Los Angeles’taki Hollywood Bowl’da sahne almıştı.
Kool & The Gang, Celebration ve Get Down On It gibi parçalarla dönemin en popüler gruplarından biri oldu. Grubun müzikleri ayrıca 1978'de Grammy aldıkları "Saturday Night Fever" ve "Pulp Fiction" dahil olmak üzere birçok filmde yer aldı.
Video Haberler
- Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı
- Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
- Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi
- Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
- Caddebostan Sahili'nde tedirgin eden görüntüler
- Ağustos ayında yağmur altında banyo yaptı
- TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Morg önünde büyük acı
- Feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı!
- Feci kaza! Sürücü araçtan atladı
En Çok Okunan Haberler
- Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Busenaz eleştirilere yanıt verdi, Bürsin o tweeti sildi
- Gazeteci olsan da burada çekim yapamazsın
- Bitcoin tarihi zirveye yürüyor
- Peker'den tepki: 3-4 kişi haricinde kimse bilmiyordu!
- AKP'li trollerden kan donduran ifadeler
- Fatih Portakal'dan Sedat Peker paylaşımı
- AKP'li Yazıcı'nın oğluna ait şirkete şikayet yağıyor!
- Oğraş cinayetinde yeni gelişme