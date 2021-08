Kool & The Gang'in kurucu üyelerinden Dennis Thomas yaşamını yitirdi

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:33

1964'te kurulan soul, funk ve disko müzik grubu Kool & The Gang'in kurucu üyelerinden Dennis Thomas, 70 yaşında öldü.

BBC’de yer alan habere göre Thomas'ın ölüm haberi grubun Facebook sayfasından duyuruldu.

Yapılan açıklamada Thomas’ın, New Jersey’deki evinde uyurken öldüğü belirtildi.

Grubun "havalı kedisi" olarak tanımlanan Dennis Thomas, grupta saksafon ve flüt çalıyordu. Thomas, son olarak grupla birlikte 4 Temmuz’da Los Angeles’taki Hollywood Bowl’da sahne almıştı.

Kool & The Gang, Celebration ve Get Down On It gibi parçalarla dönemin en popüler gruplarından biri oldu. Grubun müzikleri ayrıca 1978'de Grammy aldıkları "Saturday Night Fever" ve "Pulp Fiction" dahil olmak üzere birçok filmde yer aldı.