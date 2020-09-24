Kop Tüneli'nde patlama ve göçük: İşçiler yaralandı
Bayburt- Erzurum karayolunda Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde, patlama sonrası göçük meydana geldi.
Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni, Karadeniz'e bağlayacak olan Kop Dağı Tüneli’ndeki yapım çalışmaları sırasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.
Patlatma sonrası meydana gelen göçük nedeniyle bazı işçiler, tünel içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, mahsur kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlattığı belirtildi.
VALİ: İŞÇİLER YARALI OLARAK KURTARILDI
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,"8 yaralı tünelden çıkarıldı. Tünelde mahsur kalan kimse yok, yaralıların sağlık durumu iyi" dedi.
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