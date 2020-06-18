Köpeğe tecavüz ve işkence: Ölümüne sebep oldu

18 Haziran 2020 Perşembe, 10:07

İstanbul Kartal'da Tekel bayisi sahibi Mehmet Haner’in bir köpeğe bir ay boyunca işkence ve tecavüz ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Haner, 600 TL idari para cezasının ardından serbest bırakıldı.

KÖPEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Haner'in serbest bırakılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Mehmet Haner'in dükkanına gelen mahallelilerin Haner'i darp ettiği görülüyor.

Veterinere götürülen köpekte tecavüz sonucu tümör oluştuğu ve kurtarılamadığı öğrenildi.



