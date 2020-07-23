Köpeği tecavüz ederek öldüren Volkan Uzun serbest bırakıldı, Gökhan Özoğuz isyan etti
Ankara'da kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdüğü öne sürülen Volkan Uzun'un gözaltına alınıp serbest bırakılması haberi Gökhan Özoğuz'u isyan ettirdi.
Ankara’da sahibinin cenaze nedeniyle emanet ettiği köpeğe tecavüz ederek ölmesine neden olan Volkan Uzun gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Uzun’un serbest bırakılması sosyal medyada yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Twitter’da başlatılan #VolkanUzunTutuklansın etiketi Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı.
BU YARATIKLARIN HALKIN İÇİNDE DOLAŞMALARI TEHDİTTİR
Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz da Volkan Uzun'un serbest bırakılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özoğuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Köpeğe tecavüz edip öldürmek? Bu ve bunun gibi pislikler ceza almıyor mu şimdi? Bu yaratıkların halkın içinde dolaşmaları tehdittir! Asla serbest dolaşmamalıdırlar" dedi.
Köpeğe tecavüz edip öldürmek???— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) July 23, 2020
Bu ve bunun gibi pislikler ceza almıyor mu şimdi ?
Bu yaratıkların Halkın içinde dolaşmaları tehdittir!
Asla serbest dolaşmamalıdırlar.#VolkanUzunTutuklansın
Gökhan Özoğuz ayrıca, "Bakın bu Çocuk ve Kadın Katillerini ve Tecavüzcülerini hiç unutmamalıyız. Bunlar Halkın içinde asla rahat nefes alamamalıdır. Cezasını çekip Yargının elinden kurtulsa da, asla Halkın vicdanının Şerrinden kurtulamamalıdırlar. Allah belalarını versin!" ifadelerini kullandı.
Köpeğe tecavüz edip öldürmek???— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) July 23, 2020
Bu ve bunun gibi pislikler ceza almıyor mu şimdi ?
Bu yaratıkların Halkın içinde dolaşmaları tehdittir!
Asla serbest dolaşmamalıdırlar.#VolkanUzunTutuklansın
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