Kopenhag-Sivasspor maçı kaçta, nerede, hangi kanalda?

26 Ağustos 2021 Perşembe, 10:40

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçta Kopenhag’a 2-1 mağlup olan Sivasspor, ikinci maçta rakibiyle Danimarka’da karşı karşıya gelecek.

Parken’de oynanacak maçı Lawrence Visser yönetecek. Yardımcılıklarını ise Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak

TSİ 20.00’de başlayacak maç TRT Spor’dan yayınlanacak.

İKİ ÖN ELEME GEÇTİ

Sivasspor, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi.

3. turda ise Sivasspor, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'la sahasında 1-1 berabere kalarak play-off turunda Kopenhag'ın rakibi oldu.



