HJK Helsinki-Fenerbahçe maçı kaçta, nerede, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, rövanş maçında Helsinki ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig’de ilk iki maçını kazanan Fenerbahçe bugün, deplasmanda Helsinki’yi mağlup ederek Avrupa Ligi gruplarına kalmak istiyor.
İstanbul’da oynanan ilk maçı sarı-lacivertli takım Muhammed Gümüşkaya’nın 65. dakikada attığı golle 1-0 kazanmıştı.
Bolt Arena’da oynanacak karşılaşmayı Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını ise Branislav Hacko ve Jan Pozor üstlenecek
TSİ 19.00’da başlayacak maç TV8’de naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE’DE DÖRT EKSİK
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek.
AVRUPA LİGİ’NDE 117. MAÇ
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 117 müsabakaya çıktı.
Bu kulvarda oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 50 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.
Söz konusu maçlarda 155 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 150 gole engel olamadı.
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