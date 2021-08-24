Kopenhag-Sivasspor maçını Lawrence Visser yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda Sivasspor'un Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçını Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

İHA
24 Ağustos 2021 Salı, 09:39
Kopenhag-Sivasspor maçını Lawrence Visser yönetecek
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Buna göre; Kopenhag ile Sivasspor arasında 26 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Parken Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser görev yapacak.

Lawrence Visser’in yardımcılıklarını ise yine Belçika Futbol Federasyonu’ndan Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bram Van Driessche olacak.

Sivas'ta oynanan ilk maçı Kopenhag 2-1 kazanmıştı.


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