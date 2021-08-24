Trabzonspor - Sivasspor maçında taraftara şiddet iddiası!

24 Ağustos 2021 Salı, 01:00

Trabzonspor’un Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada birçok taraftar kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından içeriye alınmadı. Tribünde bulunan taraftarlar bu duruma tepki gösterirken, yönetim kurulunun bu konuda gerçekleştirdiği görüşmelere rağmen soruna çözüm bulunamadı.Tribünde yer alan bordo mavili taraftarlar da müsabaka oynanırken bu konuda sık sık tepki gösteren sloganlar attı.

SERT AÇIKLAMA

Trabzonspor, Sivasspor ile oynanan karşılaşmada birçok taraftarın kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından içeriye alınmaması ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün sahamızda oynadığımız Sivasspor karşılaşması öncesinde ve devamında Emniyet güçlerinin taraftarımıza yönelik şiddet içeren davranışlarının tüm müdahalelerimize rağmen devam etmesi neticesinde, provokasyona gelmeden itidalli davranarak olayların daha fazla büyümesine meydan vermeyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz.

Öncelikle bilinmesini istiyoruz ki; Trabzon insanı kati suretle güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmez, getirilemez! Bunu yapmaya çalışan düşünce unutmasın ki Trabzon, güvenlik güçlerine göğsünü siper ederek can veren insanların yaşadığı bir şehirdir. Saygılarımızla"





