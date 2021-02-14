Kopenhag Üniversitesi araştırması: Yapay zeka Covid-19’dan ölümü tahmin edebilir mi?

14 Şubat 2021 Pazar, 14:54

Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, yapay zekanın, bir insanın koronavirüsten ölüp ölmeyeceğini belirleyebileceği sonucuna ulaşıldı. Yüzde 90 doğrulukla belirleyebileceği iddia edilen çalışma, Covid-19 hastası olan 4 bin Danimarkalıdan elde edilen veriler ışığında gerçekleştirildi.

Araştırmada, cinsiyet, kalıtsal hastalıklar ve yüksek tansiyon gibi faktörlerin 'yüksek riskli faktörler' olarak belirlendiği belirtildi.

“GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Sputnik’in aktardığına göre araştırmacılar, salgının ilk dalgasından itibaren kişilerin, hastalık geçmişi ve sağlık değerlerine ilişkin olarak Covid-19’dan ne kadar kötü etkileneceğini tahmin edebilen bilgisayar modelleri geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Kopenhag Üniversitesi'nden Profesör Dennis Nielsen, "Hastanelere yardımcı olacak modeller üzerinde çalışmaya geç başladık çünkü ilk dalga sırasında yoğun bakım hastaları için yeterli solunum cihazlarına sahip değildik" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın, solunum cihazına ihtiyaç duyan hastaları tespit etmede ve aşılama sırası belirlemede yardımcı olabileceği düşünülüyor.



