Kopenhag Üniversitesi araştırması: Yapay zeka Covid-19’dan ölümü tahmin edebilir mi?
Kopenhag Üniversitesi'nden Profesör Dennis Nielsen, "Hastanelere yardımcı olacak modeller üzerinde çalışmaya geç başladık çünkü ilk dalga sırasında yoğun bakım hastaları için yeterli solunum cihazlarına sahip değildik" dedi.
Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, yapay zekanın, bir insanın koronavirüsten ölüp ölmeyeceğini belirleyebileceği sonucuna ulaşıldı. Yüzde 90 doğrulukla belirleyebileceği iddia edilen çalışma, Covid-19 hastası olan 4 bin Danimarkalıdan elde edilen veriler ışığında gerçekleştirildi.
Araştırmada, cinsiyet, kalıtsal hastalıklar ve yüksek tansiyon gibi faktörlerin 'yüksek riskli faktörler' olarak belirlendiği belirtildi.
“GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”
Sputnik’in aktardığına göre araştırmacılar, salgının ilk dalgasından itibaren kişilerin, hastalık geçmişi ve sağlık değerlerine ilişkin olarak Covid-19’dan ne kadar kötü etkileneceğini tahmin edebilen bilgisayar modelleri geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.
Kopenhag Üniversitesi'nden Profesör Dennis Nielsen, "Hastanelere yardımcı olacak modeller üzerinde çalışmaya geç başladık çünkü ilk dalga sırasında yoğun bakım hastaları için yeterli solunum cihazlarına sahip değildik" ifadelerini kullandı.
Yapay zekanın, solunum cihazına ihtiyaç duyan hastaları tespit etmede ve aşılama sırası belirlemede yardımcı olabileceği düşünülüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt
- Flaş anket: İYİ Parti MHP'nin neredeyse 2 katı oy alıyor
- AKP'li Özkan, tepkilerin ardından geri adım attı
- Ahmet Hakan'ın hedef aldığı Sarıoğlu’ndan sert açıklama
- ‘Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı belli oldu’
- Karamollaoğlu'ndan ‘üçüncü ittifak’ açıklaması
- Bahçeli: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
- Savunma Bakanı Akar, açıkladı
- Amaç anayasa yapmak mı Millet İttifakı’nı bozmak mı?
Video Haberler
- Aşı izdihamı kameraya böyle yansıdı
- Gazeteci Murat İde, kızı Zeynep ile düeti beğeni topladı
- Korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
- Başkent'te sır cinayet!
- İYİ Parti'den AKP'ye 'Yeniden Kuruluş Anayasası' yanıtı
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt
- Flaş anket: İYİ Parti MHP'nin neredeyse 2 katı oy alıyor
- AKP'li Özkan, tepkilerin ardından geri adım attı
- Ahmet Hakan'ın hedef aldığı Sarıoğlu’ndan sert açıklama
- ‘Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı belli oldu’
- Karamollaoğlu'ndan ‘üçüncü ittifak’ açıklaması
- Bahçeli: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
- Savunma Bakanı Akar, açıkladı
- Amaç anayasa yapmak mı Millet İttifakı’nı bozmak mı?