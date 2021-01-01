Köprü geçiş ücretlerine yüzde 26 zam

01 Ocak 2021 Cuma, 15:47

Karayolları Genel Müdürlüğü ( KGM) 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri yeni geçiş ücreti tarifelerini yayımladı.

Yapılan yüzde 26'lık zamla otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13.25 liraya yükseldi. Motosiklet geçiş ücreti ise yüzde 23.5 artışla 5.25 liraya yükseldi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise 117.9 liradan 147.5 liraya yükseldi.

Bir diğer Yap İşlet Devret (YİD) projesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise ücret 21.90 liradan 27.5 liraya çıktı.