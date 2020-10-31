Koray Günter Covid-19'u yendi
Verona'ın Türk asıllı oyuncusu Koray Günter Kovid-19'u yendi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığın ve hastalığı atlattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunmacının son Covid-19 testinin negatif sonuçlandığı belirtildi.
Hellas Verona, Koray Günter'in 11 Ekim'de Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Günter, yaklaşık 20 gündür evinde tecrit altındaydı.
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