Koray Günter Covid-19'u yendi

Verona'ın Türk asıllı oyuncusu Koray Günter Kovid-19'u yendi.

AA
31 Ekim 2020 Cumartesi, 15:01
Koray Günter Covid-19'u yendi
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığın ve hastalığı atlattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunmacının son Covid-19 testinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Hellas Verona, Koray Günter'in 11 Ekim'de Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Günter, yaklaşık 20 gündür evinde tecrit altındaydı.



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