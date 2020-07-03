Körfez'de bir sokak karantinaya alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, koronavirüs vakaları görülen sokak, karantinaya alındı.

DHA
03 Temmuz 2020 Cuma, 13:22
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Kocaeli, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdoğan Sokak'ta koronavirüs vakaları görülmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nca karantina uygulanmasına karar verildi. Karar üzerine sokağın giriş-çıkışları bariyerler ile kapatıldı. Sokağın girişinde polis ekipleri görevlendirildi.
Sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı bildirildi.


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