Körfez'de bir sokak karantinaya alındı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, koronavirüs vakaları görülen sokak, karantinaya alındı.
Kocaeli, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdoğan Sokak'ta koronavirüs vakaları görülmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nca karantina uygulanmasına karar verildi. Karar üzerine sokağın giriş-çıkışları bariyerler ile kapatıldı. Sokağın girişinde polis ekipleri görevlendirildi.
Sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı bildirildi.
Video Haberler
- Minibüste hem koronavirüs hem düşme tehlikesi!
- Kadından erkeğe manzaraya karşı meydan dayağı kamerada
- Bir anda göz göze geldi ve olanlar oldu
- Tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çekti
- Hayretler içinde bıraktı! Köpekbalığı avladı
- Baldızını silahla vurdu!
- Vakıfbank önünde liyakat güreşi
- Karamollaoğlu'ndan 'Sivas Katliamı' açıklaması
- Düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
- Yılanlar depremin habercisi mi? Uzmanı yanıtladı