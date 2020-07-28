Körfez’i üzen ayrılık
TFF 2. Lig’e yükselen Kocaelispor’da şok bir ayrılık yaşandı. Yeşil siyahlılar, takım kaptanı Burak Süleyman’la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Kocaelispor’da şok bir ayrılık yaşandı. Sözleşme yenileme görüşmeleri bir süredir sürüncemede olan takım kaptanı Burak Süleyman'la yollar ayrıldı.
Kocaelispor’dan yapılan açıklamada “Profesyonel Futbol takım kaptanımız Burak Süleyman ile yollarımız karşılıklı olarak görüşerek ayrılmıştır. Kaptanımız Nam-ı diğer Muhteşem Süleyman’a şampiyonlukta vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Burak Süleyman ise, kendisine ait resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada Kocaelispor taraftarına teşekkür ederek, “Fazlasıyla meşgul ettiğim gündemin bir an önce benim eksenimden çıkarak yeni şampiyonluklar için oluşturulacak güçlü kadro yapılanmasına dönmesi dileğiyle. Kocaelisporumuza başarılar ve nice şampiyonluklar dilerim. Saygılarımla hoşçakalın…" mesajıyla Kocaelispor camiasına veda etti.
5 sezondur Kocaelispor'un formasını terleten takımın sembol ismi Burak Süleyman'ın ayrılmasına taraftarlar büyük tepki gösterirken, kulüp yönetimi hedef alındı.
Burak Süleyman bu sezon forma giydiği 26 maçta 11 gol 12 asistlik performans göstererek takımının şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.
(Fotoğraflar Burak Süleyman'ın twitter hesabından alınmıştır.)
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