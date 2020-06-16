Korkutan artış

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

Altındiş, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Tüm ülkeler yasakları gevşetti diyenler toplumu manipule ediyorlar. Salgın ve bulaşı pek çok ülkede baskılandı.

Daha iyi anlamak için dün (önceki gün) tespit edilen yeni vakalar: Türkiye 1562, Fransa 407, İtalya 338, İspanya 323, Almanya 248, Bulgaristan 24, Yunanistan 9.

Ülkelere göre test sayıları: Rusya 101 bin 967, İspanya 95 bin 507, İtalya 76 bin 419, ABD 74 bin 927, Almanya 56 bin 34, Türkiye 31 bin 225.”