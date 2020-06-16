Korkutan artış
Harvard Üniversitesi’nden asistan Prof. Emrah Altındiş, “Tüm ülkeler yasakları gevşetti” denilerek yaşanan normalleşmenin vaka sayılarını artırdığını söyledi. Türkiye’deki ve Avrupa’daki günlük vaka sayılarını veren Altındiş, bulaşın artığı kentlerde daha çok test yapılması gerektiğini vurguladı.
Altındiş, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Tüm ülkeler yasakları gevşetti diyenler toplumu manipule ediyorlar. Salgın ve bulaşı pek çok ülkede baskılandı.
Daha iyi anlamak için dün (önceki gün) tespit edilen yeni vakalar: Türkiye 1562, Fransa 407, İtalya 338, İspanya 323, Almanya 248, Bulgaristan 24, Yunanistan 9.
Ülkelere göre test sayıları: Rusya 101 bin 967, İspanya 95 bin 507, İtalya 76 bin 419, ABD 74 bin 927, Almanya 56 bin 34, Türkiye 31 bin 225.”
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