Koronavirüse yenik düştüler: Biri 16, diğeri de 22 yaşında

Kırıkkale’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 16 yaşındaki Murat ile 22 yaşındaki Nurcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA
07 Eylül 2021 Salı, 14:59
Koronavirüse yenik düştüler: Biri 16, diğeri de 22 yaşında
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Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olan Nurcan Keskin (22) ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16), Yüksek İhtisas Hastanesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedaviye alındı. Solunun cihazına alınan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


16 yaşındaki Aktaş’ın cenazesi, dün Nokta Camisi’nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi. 22 yaşındaki Keskin’de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.


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