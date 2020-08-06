"Koronadan değil, erkeklerden korkuyoruz"

06 Ağustos 2020 Perşembe, 19:05

İzmir Alsancak’ta toplanan kadınlara polisin müdahale etmesi tepki çekti. Sosyal medya hesabından polisin sert müdahalesine ait görüntüleri paylaşan Üniversiteli Kadın Kollektifleri, 16 kadının gözaltına alındığını belirtti. İstanbul’da toplan kadınlar ise polis ile karşı karşıya geldi. Zaman zaman itişmelerin yaşandığı eylemde, HDP milletvekili Serpil Kemalbay ve yurttaşlar İstanbul Sözleşmesinin neden önemli olduğunu Cumhuriyet Tv’ye değerlendirdi.