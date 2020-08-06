"Koronadan değil, erkeklerden korkuyoruz"
AKP’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek istemesini protesto etmek amacıyla kadınlar Türkiye’nin birçok şehrinde bir araya geldi. İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin tartışmalar sürerken yüzlerce kadın Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesi tartışmasına tepki göstermek için İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Hatay ve Samsun'da toplandı.
İzmir Alsancak’ta toplanan kadınlara polisin müdahale etmesi tepki çekti. Sosyal medya hesabından polisin sert müdahalesine ait görüntüleri paylaşan Üniversiteli Kadın Kollektifleri, 16 kadının gözaltına alındığını belirtti. İstanbul’da toplan kadınlar ise polis ile karşı karşıya geldi. Zaman zaman itişmelerin yaşandığı eylemde, HDP milletvekili Serpil Kemalbay ve yurttaşlar İstanbul Sözleşmesinin neden önemli olduğunu Cumhuriyet Tv’ye değerlendirdi.
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