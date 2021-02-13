Koronavirüs aşısı için MHRS randevusu nasıl alınır?

13 Şubat 2021 Cumartesi, 15:06

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde Ocak ayında başlayan aşılama uygulaması Türkiye genelinde devam ediyor. Çinli Sinovac firması tarafından üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci tamamlandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de bugüne kadar 3 milyon 742 bin 144 kişi aşılandı. Bakan Fahrettin Koca, 70 yaş üzeri yurttaşların ardından, 12 Şubat 2021 tarihinden itibaren 65 yaş üzeri yurttaşların da aşı olmak için sisteme tanımlanacağını açıkladı. Bakan Koca Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı. Aşı randevusu ‘mhrs.gov.tr’ sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı.

PEKİ, KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ (MHRS) NEDİR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için, yurttaşların kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmelerini sağlayan bir sistem. 2011-2013 yılları arasında başlatılan ve “Sağlıkta Dönüşüm” proje kapsamında oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirilen MHRS, koronavirüs aşılaması sırasında da kullanılmaya başlandı.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvuru yapılabiliyor. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden giriliyor. Ek olarak turkiye.gov.tr ya da e-devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak da koronavirüs aşısı randevusu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor.

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen yurttaşlar ise iki seçenek ile randevularını alabiliyor. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. İkinci yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte randevu almak.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Üye olduktan sonra ise “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

AŞILAMA İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

İlk adımda, aşı olmak için seçilen randevu gün ve saatinde, randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası ise aşı uygulanıyor. Aşı iki doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulaması ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgileri görüntülenebiliyor.



