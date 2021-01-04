Koronavirüs aşısı: İngiltere'de Pfizer-BioNTech ardından Oxford aşısı da yapılmaya başlanıyor

04 Ocak 2021 Pazartesi, 07:02

Aralık ayında Pfizer-BioNtech aşısıyla kitlesel aşılamaya başlayan İngiltere, bu aşının da yapılmaya başlanmasıyla aşılama kampanyasını büyük ölçüde genişletiyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock bunu ülkenin koronavirüsle mücadelesinde çok önemli bir an olarak tanımladı.

6 hastanede 530 bin doz Oxford-AstraZeneca aşısı bugün kullanıma hazır olacak.

İngiltere, Oxford aşısını üreten AstraZeneca'dan 100 milyon doz aşı sipariş etmişti.

Hükümetin eline ulaşan diğer parti aşıların da hafta içinde ülke genelindeki sağlık ocakları ve bakım evlerine gönderileceği belirtildi.

Pazar günü BBC yayınına katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 3 ay içinde on milyonlarca kişiyi aşılamayı ümit ettiklerini söyledi.

Öte yandan Noel ve yeni yıl tatillerinin ardından ülkedeki koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Son 6 gündür, günlük yeni vaka sayıları 50 binin üzerinde seyrediyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi artan vakalar nedeniyle ülke genelinde 3. kez sokağa çıkma kısıtlamalarına gidilmesini istiyor.

Başbakan Johnson da dün yaptığı açıklamada, rekor düzeyde artan koronavirüs vakalarını önlemek için "gelecek haftalar içinde" daha sıkı önlemlere gerek duyulabileceğini söyledşç

İngiltere'de onaylanan ve geçen ay yapılmaya başlanan ilk aşı olan Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozu şu ana kadar 1 milyondan fazla kişiye uygulandı.

Oxford aşısının, Pfizer-BioNTech aşısı aksine normal buzdolaplarında saklanabilmesi, aşının dağıtımını da kolaylaştırıyor. Fiyatı da daha ucuz.

BBC

Ülke genelinde şu an 730 olan aşı merkezi sayısının da bu hafta içinde 1000'in üzerine çıkarılması planlanıyor.

İngiltere'de daha çok insanın aşılanması amacıyla, başlangıçta 21 gün arayla yapılması planlanan Pfizer-BioNTech aşısı ve Oxford-AstraZeneca aşısının ikinci dozlarının, 12 hafta aradan sonra yapılması kararlaştırılmıştı.

Öte yandan 8 Aralık'ta İngiltere'de Covid-19 aşısı yapılan ilk kişi olan Margaret Keenan'a 2. doz aşı da uygulandı.

KİMLER AŞI OLACAK?

Aşılama kampanyasında artık mümkün olan en fazla insana aşının ilk dozunun uygulanması öncelikli hale gelecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Gerekli iki dozun en kısa zamanda uygulanması yerine, risk grubundaki mümkün olduğunca fazla sayıda kişiye ilk dozun uygulanmasına öncelik verilmelidir" diyor.

"İlk aşıdan 12 hafta sonra herkese ikinci doz da uygulanacak. Uzun vadeli koruma için ikinci dozun alınması önemli."

BBC

OXFORD AŞISI NE KADAR ETKİLİ?

Oxford-AstraZeneca aşısının etkisi konusunda üç orandan söz ediliyor: %62, %70 ve %90.

Denemelerden elde edilen sonuçlar ilk incelendiğinde, aşı olanların yüzde 70'inin Covid-19'a karşı korunduğu ve kimsede hastalığın ağır seyretmediği ve hastanede tedaviye ihtiyaç duymadığı görüldü.

İki tam doz aşı olanlarda etki oranı yüzde 62, ilk aşıyı yarım doz, ikincisini tam doz olanlarda ise yüzde 90 etkili olduğu tespit edildi.

İngiltere'nin ilaç onay kurumu MHRA, Oxford-AstraZeneca aşısının iki tam toz şeklinde uygulanmasına onay verdi.

Ancak henüz yayımlanmamış olan verilerde, birinci dozun ardından daha uzun bir ara verip ikinci doz yapıldığında aşının daha etkili olduğu görüldü.

İlk dozun yarım, ikinci dozun tam olması durumunda daha etkili olduğunu gösteren yeterli kesin veriye ise rastlanmadı.

Onay almış aşıların, koronavirüsün mutasyona uğramış yeni varyantlarında da etkili olması bekleniyor.

AŞI NASIL İŞLİYOR?

Oxford aşısı, şempanzelere bulaşan yaygın soğuk algınlığı virüsünün genetik olarak değiştirilmiş halini içeriyor.

Bu değişiklikle, virüsün insanları enfekte etmesinin önüne geçiliyor ve koronavirüsün 'diken proteini' olarak adlandırılan kısmının kopyaları taşınarak vücudun bağışıklık sisteminin hazırlanması mümkün oluyor.

Diken proteini, virüsün vücudumuzdaki hücrelerin kapısını açarken kullandığı anahtar. Aşı, bağışıklık sistemini bu diken proteinini tanıyıp saldırması için eğitmiş oluyor.

Böylece, bağışıklık sistemi gerçek virüsle karşı karşıya geldiğinde ne yapacağını biliyor.