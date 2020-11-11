Koronavirüs aşısı: Pfizer ve Biontech'in aşısı %90 başarılı

Geniş denek grubu üzerinde yapılan deneylerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı "yüzde 90'dan fazla etkili olduğu" açıklandı. Almanya merkezli BioNTech'in CEO’su Uğur Şahin, Sağlık Bakanlığı’nın onaylaması halinde aşının Türkiye’ye Ocak, Şubat ve Mart aylarında sağlanabileceğini söyledi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
11 Kasım 2020 Çarşamba, 13:08
Koronavirüs aşısı: Pfizer ve Biontech'in aşısı %90 başarılı
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Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı. Almanya merkezli BioNTech'in CEO’su Uğur Şahin, Sağlık Bakanlığı’nın onaylaması halinde aşının Türkiye’ye Ocak, Şubat ve Mart aylarında sağlanabileceğini söyledi. ABD merkezli Pfizer ise, yıl sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 sonuna kadar ise 1,3 milyar doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planladığını açıkladı. Şahin ve şirketin diğer kurucusu Özlem Türeci, Türkiye'den Almanya'ya göçmüş ailelerin çocukları.


BBC Türkçe

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