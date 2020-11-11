Koronavirüs aşısı: Pfizer ve Biontech'in aşısı %90 başarılı

11 Kasım 2020 Çarşamba, 13:08

Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı. Almanya merkezli BioNTech'in CEO’su Uğur Şahin, Sağlık Bakanlığı’nın onaylaması halinde aşının Türkiye’ye Ocak, Şubat ve Mart aylarında sağlanabileceğini söyledi. ABD merkezli Pfizer ise, yıl sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 sonuna kadar ise 1,3 milyar doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planladığını açıkladı. Şahin ve şirketin diğer kurucusu Özlem Türeci, Türkiye'den Almanya'ya göçmüş ailelerin çocukları.