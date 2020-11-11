Koronavirüs aşısı: Pfizer ve Biontech'in aşısı %90 başarılı
Geniş denek grubu üzerinde yapılan deneylerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı "yüzde 90'dan fazla etkili olduğu" açıklandı. Almanya merkezli BioNTech'in CEO’su Uğur Şahin, Sağlık Bakanlığı’nın onaylaması halinde aşının Türkiye’ye Ocak, Şubat ve Mart aylarında sağlanabileceğini söyledi.
Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı. Almanya merkezli BioNTech'in CEO’su Uğur Şahin, Sağlık Bakanlığı’nın onaylaması halinde aşının Türkiye’ye Ocak, Şubat ve Mart aylarında sağlanabileceğini söyledi. ABD merkezli Pfizer ise, yıl sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 sonuna kadar ise 1,3 milyar doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planladığını açıkladı. Şahin ve şirketin diğer kurucusu Özlem Türeci, Türkiye'den Almanya'ya göçmüş ailelerin çocukları.
En Çok Okunan Haberler
- Leman'dan çok konuşulacak Berat Albayrak kapağı
- 'Hastanelerde yer yok' dedi, görevinden alındı!
- İstifada çarpıcı iddialar!
- Hareketi tepki çekmişti: Görüntüsünü izlemiş
- Yılmaz'ın seçilmeden tebrik edilmesine CHP'den tepki
- İstanbul'da yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- İYİ Parti'li Yılmaz'dan dikkat çeken Albayrak açıklaması
- Erdoğan'dan AA'ya 'Berat Albayrak' talimatı
- ‘Burhan Kuzu yalnız olmayabilir’
- Pfizer’in geliştirdiği aşının fiyatı belli oldu
Video Haberler
- İstifa eden Berat Albayrak'a ilişkin ilk sözleri
- AKP'ye oy veren yurttaş: İnsanı zorla solcu yapıyorlar!
- İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
- İzmir depremi ile ilgili çektiği videoya tepki yağdı!
- Berat Albayrak yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu
- Tekmeli yumruklu ağaç kavgası kamerada
- Koronavirüs öldürme makinesi geliştirildi! İşte fiyatı
- İstanbul'da trafikte skandal görüntüler! İşte o anlar
- Yer: Taksim... Gazetecilere küfür ederek saldırdılar!
- Yunan televizyonunda 09.05 sirenleri heyecan yarattı
En Çok Okunan Haberler
- Leman'dan çok konuşulacak Berat Albayrak kapağı
- 'Hastanelerde yer yok' dedi, görevinden alındı!
- İstifada çarpıcı iddialar!
- Hareketi tepki çekmişti: Görüntüsünü izlemiş
- Yılmaz'ın seçilmeden tebrik edilmesine CHP'den tepki
- İstanbul'da yeni koronavirüs kısıtlamaları!
- İYİ Parti'li Yılmaz'dan dikkat çeken Albayrak açıklaması
- Erdoğan'dan AA'ya 'Berat Albayrak' talimatı
- ‘Burhan Kuzu yalnız olmayabilir’
- Pfizer’in geliştirdiği aşının fiyatı belli oldu