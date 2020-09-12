Koronavirüs aşısı Sputnik V, bütün ülkeye yollandı

12 Eylül 2020 Cumartesi, 22:21

Rusya’da Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V aşısı, ülke genelinde tedarik ediliyor. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Muraşko, aşının pazartesi gününe kadar ülkenin tüm bölgelerine ulaşacağını ifade etti.

Muraşko, “Tedarik zincirini test etmek için aşının ilk partileri şimdiden tüm bölgelere gönderildi. İlk aşı örnekleri pazartesi gününe kadar teslim edilecek” dedi.

PUTİN: KIZIM DA YAPTIRDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kızının da söz konusu aşıyı yaptırdığını açıklamıştı. Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, “Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.