Koronavirüs bilgisayarlara da bulaştı!

18 Ekim 2020 Pazar, 17:51

Artan döviz kuru, ekonomik kriz ve tedarik sorunu nedeniyle bilgisayar fiyatları iki katına çıkmış durumda. Koronavirüs pandemisi sebebi ile eğitimin uzaktan yapıldığı ve öğrencilerin bilgisayara ihtiyaç duyduğu bu dönemde bilgisayar fiyatlarının artışına yurttaşlar tepkili.

Sıfır bilgisayarlarda ortalama bir modelin fiyatı 6 bin TL’ye ulaştı. İkinci ellerin fiyatları da bin ila 2 bin 500 TL arasında arttı.

Pandemi nedeniyle sıfır ürünlerin yurt dışından getirilmesindeki sıkıntı, büyük firmaların yüksek fiyatlara satış yapmasına sebep oldu. Fiyatlardan dolayı yurttaşların tercihi olan ikinci el bilgisayarlarda da fiyatlar neredeyse iki katına çıktı. Öğrencilerin derslerini takip edebilmesi için gerekli özelliklere sahip ortalama bir bilgisayar pandemiden önce 2.130 TL iken, bugün ürünün fiyatı 1.880 TL zamlanarak 4.010 TL’ye ulaşmış durumda. Öğrencilerin online dersleri takip etmek için en çok ihtiyaç duydukları ürünlerin başında gelen tabletler de fahiş zamlar gördü. Öğrencilerin en çok tercih ettiği ortalama model bir tablet 4.000 TL’den 5.000 TL’ye yükselerek yüzde 25 oranında zamlandı.

FİYATLAR YÜKSEK İNSANLAR MECBUR

Teknolojik ürünler satan bir dükkanı olan Ozan Yaran “Yurtdışından sıfır ürün gelmiyor. Stoklar tükendi tükenecek. Döviz kurundaki sürekli yükseliş de her geçen gün fiyatları yükseltti. Sıfır ürünlerin pahalılığı ve azlığından dolayı tüm insanlar ikinci el bilgisayarlara yöneldi. Bu yüzden ikinci ellerde de piyasada ürün azaldı. Eskiden insanlar ufak bir sorunu olan bilgisayarlarını bile satarlardı. Çünkü tamir ettirmeyle ikinci el satın alma arasında çok büyük bir fark yoktu. Şimdi ise tamire daha çok yöneldiler” dedi.

"AİLELERE BÜYÜK KÜLFET"

Kardeşinin uzaktan eğitim için bilgisayar ihtiyacı olduğunu ve ucuz bilgisayar bulunmadığını aktaran Berkay Kayal, "Liseye giden bir kardeşim var. Pandemi sebebiyle uzaktan eğitim görmeye başladı. Artık telefonlar tüm ihtiyaçları karşıladığı için yeterli bir bilgisayarımız yoktu. Teknoloji marketlerine gidip yeni bilgisayar baktığımda fiyatların çok uçuk seviyelerde olduğunu gördüm. İkinci el bakmaya gittiğimiz de ise sıfır ürünlerden fiyat farkı olmadığını gördüm. Fiyatlar çok uçuk olmasına rağmen mecburen almak zorunda kaldık" diye konuştu.

İki çocuk sahibi Nurcan Aran ise bilgisayar fiyatların çok yüksek olmasına rağmen çocuklarının eğitimi için mecburen aldıklarını söyledi. Aran, "Çocuğum derslerini takip etmesi için ilk zamanlar kendi telefonumu veriyordum ama o da malesef yeterli olmuyordu. Uzaktan eğitim için de mecburen bilgisayar almak zorunda kaldık. Böyle zor bir dönemdeyken fiyatların bu kadar yüksek olması ailelere büyük külfet" dedi.