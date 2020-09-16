Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

16 Eylül 2020 Çarşamba, 11:00

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığından toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.

Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi birinci dalganın ikinci pik seviyesinde sürüyor. Günlük vaka sayıları 1700’lerin, can kayıpları ise 60’ların üzerinde.

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Covid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a yükseldi.

Artan ölüm ve vaka oranları yeni tedbirleri getirecek mi, yeni kısıtlama kararları olacak mı? Vaka sayılarındaki artış kurulun gündeminde olacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu bu gündemlerle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Saat 17.00'de başlayacak toplantı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.