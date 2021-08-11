Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde neler var?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de açıklama yapacak.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:16
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde neler var?
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün artan vaka ve ölüm sayılarını, aşılamadaki son durumu değerlendirmek üzere Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Saat 16.30'da başlayacak toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Bakan Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden açıklama yapacak.


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