Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 10 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 10 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2021 Salı, 21:57
Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 10 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin 10 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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