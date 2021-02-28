Koronavirüs çetesi çökertildi: Sahte test sonucu ile milyonlarca liralık vurgun

28 Şubat 2021 Pazar, 12:06

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, para karşılığı sahte covid-19 negatif test sonucu belgesi üretip, bu sahte belgeleri 150 ile 300 dolar arasında paraya satan bir şebeke tespit etti. Sahte covid-19 negatif test sonucu belgesi düzenleyen şebeke üyelerini adım adım izleyen polis, İstanbul genelinde yurt dışı bağlantılı sahte covid-19 raporu düzenlendiğini, farklı ülkelerden şüphelilerin de aralarında olduğu bir yapılanmayı deşifre etti.

Şebekenin liderliğini dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan Gürcistan uyruklu N.M. adlı sosyal medya fenomeninin yaptığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA ADRESE PEŞ PEŞE BASKIN

Suç şebekesine yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Polisi, önceki gün 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Çok sayıda dijital materyal, cep telefonları ile test kitleri, binlerce sahte covid-19 raporu ve yabancı şahıslara ait pasaport fotokopilerinin ele geçirildiği operasyonlarda N.M., M.T., E.F., Y.B., N.A., E.B., Ş.Y., Ş.D., S.D., M.B., A.A. ve A.A. isimli 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Elebaşı N.M. ile 'doktor' rolü yapan M.T.'nin de aralarında olduğu 12 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

ÇÖPE ATMIŞLAR

Yakalanan zanlıların sorgusu sürerken, polisin deşifre ettiği şebekenin akıl almaz yöntemleri de ortaya çıktı. Buna göre suç örgütünde 'yönetici' konumda bulunan Suriyeli M.T., beyaz önlük giyerek 'doktor' rolü yapmak suretiyle covid testi için gelen 'müşterileri' sokak ortasında ya da turizm acentelerinde muayene ediyordu. Sözde doktor M.T., ayaküstü muayene ettiği kişilerden sürüntü örneği alarak herhangi bir laboratuvara, sağlık merkezine ya da ve hastaneye göndermeden çöpe atıyordu. Şebeke, aşama aşama düzenledikleri sahte covid belgelerinin hızlı şekilde yapılması ve sonrasında online olarak karekod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesini faaliyete geçirdi.

BAKANLIĞIN AMBLEM VE BAŞLIKLARINI TAKLİT ETMİŞLER

Şebeke yöneticileri, bu web sitesinde özel bir ekrandan giriş yaparak bilgilerini girdikleri müşterilerine sahte negatif covid raporu çıkardıkları belirlenirken, bu sahte raporun karekod ile doğrulanması yapılmak istendiğinde ise yine aynı web sitesine yönlendirilerek teyit yapılabildiği saptandı. Hazırlanan sahte raporlarda Sağlık Bakanlığı'nın amblem ve başlıklarını taklit ettikleri belirlenen suç şebekesinin, müşterilerine sundukları belgelerde gerçek bir raporda olması gerektiği gibi dizayn ederek, imza ve kaşe kısmında aktif olarak görev yapan doktor isimlerini kullandıkları anlaşıldı.

SAHTE RAPORLA MİLYONLARCA LİRA VURGUN

Şebeke tarafından kullanılan söz konusu internet sitesine turizm acente sahibi ve çalışanı olan örgüt üyelerine verilen özel şifre ile giriş yapıldığı kaydedilen dolandırıcılık olayında, düzenlenen sahte Covid-19 raporu karşılığında kişilerden 150 ile 300 dolar arasında para alındığı, bu sahte belgelerin ise müşterilere haberleşme programları üzerinden gönderildiği tespit edildi. Bu yöntemle milyonlarca lira vurgun yapan şebekenin, ayrıca şahısların yurtdışına çıkış yapabilmeleri ve uçak veya otobüslerle seyahat edebilmeleri için binlerce kişiye sahte olarak negatif covid-19 raporu düzenlendiği belirlendi.

4 KİŞİYE TUTUKLAMA

Binlerce kişiye sahte covid-19 raporu düzenleyen şebeke üyelerinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nden adliyeye sevk edilen şebeke lideri Gürcistanlı N.M. ile sahte doktor Suriyeli M.T.'nin de aralarında olduğu 12 şüpheliden 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şebeke lideri N.M. ile sahte doktor rolündeki M.T. ile birlikte 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.







