Koronavirüs fonunda yolsuzluk: Endonezyalı bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu
Endonezya Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara'nın koronavirüs salgını sebebiyle halka dağıtılan yardımları zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Endonezyalı bakan bavullar dolusu 17 milyar rupiah (yaklaşık 9 milyon lira) parayla teslim oldu.
Endonezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara'nın Covid-19 yardım paketlerini hazırlayan şirketlerle gizlice anlaştığını tespit etti.
Dağıtılan her yiyecek paketi için Endonezyalı bakanın hesabına para yatırıldığı belirtiliyor. NTV'de yer alan habere göre, toplamda 17 milyar rupiah (1.2 milyon dolar) yani yaklaşık 9 milyon lira rüşvet alan Batubara, yolsuzluk şebekesinin ortaya çıkarılmasıyla polise teslim oldu.
Bavullar dolusu paranın yanı sıra bakanın lüks otomobillerine de el konuldu. Endonezyalı bakanın müebbet hapisle yargılanacağı gelen haberler arasında yer aldı.
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