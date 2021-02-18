Koronavirüs futbolu hasta etti; yüzde 35 küçüldüler!

18 Şubat 2021 Perşembe, 12:12

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; bir önceki sezona göre beş büyük ligde transfer yüzde 50 azaldı. 2019-2020 sezonunda toplam bin 302 transfer edilirken, bu dönem bin 37'ye düşerek, son dört sezonun en düşük transfer dönemi oldu.

Covid-19 salgını tüm sektörler gibi futbol endüstrisine de büyük darbe vurdu. Kulüplerin mali zorluklar yaşaması nedeniyle transfer dönemlerinde harcanan parada büyük bir düşüş yaşandı.

KPMG Football Benchmark ekibi de beş büyük ligdeki (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1) 2020-2021 sezonu yaz/kış transfer dönemini inceledi. Araştırmaya göre; bir önceki sezona göre beş büyük ligde transfer yüzde 50 azaldı.

Beş büyük ligde 2019-2020 sezonunda toplam bin 302 transfer edilirken, bu dönem bin 37’ye düşerek, son dört sezonun en düşük transfer dönemi oldu.

Bir önceki sezon bonservisiyle 602 futbolcu transfer olurken, 2020-2021 sezonu transfer dönemlerinde sadece 390 oyuncu (%35 düşüş) başka bir kulübe bir bedelle geçti.

Bir önceki sezon bonservisiyle 602 futbolcu transfer edilirken, 2020-2021 sezonu transfer dönemlerinde sadece 390 oyuncu (%35 düşüş) başka bir kulübe bir bedelle geçti. Kiralık futbolcu alımı ise 2019-2020 sezonuna göre yüzde üç artarak yüzde 28’e çıktı. Beş büyük ligde en kısır transfer dönemi İspanya La Liga’da yaşandı. 2017-18 ve 2019-20 sezonlarında toplam 1 milyar 167 milyon euro harcayan La Liga kulüpleri, 2020-2021 sezonunda 355 milyon Avroda kaldı. La Liga’nın ardından ikinci sırada Almanya Bundesliga yer aldı. Bundesliga kulüpler, geçtiğimiz iki sezonda 744 milyon Avro harcarken, bu dönemde transfere 364 milyon Avro ödedi.

KULÜPLERİN KAÇIŞ YOLU: SATIN ALMA OPSİYONU

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ”Covid-19 tüm kulüpler büyük bir maddi sıkıntıya itti. Dünyanın en büyük kulüpleri bile ekonomik olarak zor durumda… Birçok büyük kulüp, bu transfer dönemlerinde sessiz kaldı. Geleceğin henüz belirgin olmaması nedeniyle harcama yapmaktan kaçınıyor. Bu yüzden takımlar daha çok kiralık formülüne yöneldi ve sözleşmelere satın alma opsiyonları ekledi. Kulüpler bu sayede hem kadrolarını güçlendirdi hem de ekonomik olarak zorluk yaşamaktan kaçındı” dedi.