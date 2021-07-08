Koronavirüs geçirenler için yeni ikinci doz kararı

08 Temmuz 2021 Perşembe, 10:53

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, Covid-19 hastalığını geçirenlere de ikinci doz aşı uygulanacağını duyurdu.

Bakan Koca, ''Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler'' dedi.

Daha önce hastalık geçirenlerin aşıyı bekleme süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüş, bu kişilere tek doz yapılması kararlaştırılmıştı.