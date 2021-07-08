Koronavirüs geçirenler için yeni ikinci doz kararı

Koronavirüs geçirenlere ikinci doz aşı uygulaması yeniden başladı. Karar yurtdışına çıkış için gerekli aşı kartı zorunluluğu nedeniyle alındı.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2021 Perşembe, 10:53
Koronavirüs geçirenler için yeni ikinci doz kararı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, Covid-19 hastalığını geçirenlere de ikinci doz aşı uygulanacağını duyurdu.

Bakan Koca, ''Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler'' dedi.

Daha önce hastalık geçirenlerin aşıyı bekleme süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüş, bu kişilere tek doz yapılması kararlaştırılmıştı.


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