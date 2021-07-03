Son dakika... Aşı olup Covid-19 geçirenler de "ikinci doz yapıldı" sayıldı
Koronavirüs aşılamasında daha önce Covid-19 geçirenlere sadece bir doz yapılacağı kararı alındı. Aşı olduktan sonra Covid-19'a yakalananların da ikinci dozu yaptırmış gibi sayıldığı ortaya çıktı.
Koronavirüs aşılamasında yeni bir uygulamaya gidildi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) Covid-19 pozitif tanısının aşıda ikinci doz olarak kabul edildiği görüldü. Buna göre randevu sistemi; önceki Covid-19 tanısını aşı olarak kabul ediyor.
Covid-19'a yakalananların antikor ürettiği biliniyordu. İlk aşıyı yaptırdıktan sonra Covid-19'a yakalananlar için de tek doz uygulamasına gidildiği görüldü. Aşı yaptırdıktan kısa bir süre sonra Covid-19'a yakalanan yurttaş, MHRS'den randevusunu kontrol etti. Çıkan tabloda ilk aşısını yaptırdığı ve geçirdiği Covid-19 hastalığının ikinci doz kabul edildiğini fark etti.
BAKAN NE DEMİŞTİ?
Hastalığı atlatanlara aşı 6 aydan sonra yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu sürenin 3 aya düştüğünü duyurmuştu.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun kuzeninin istifası açıklandı
- Sizinle aynı dini paylaşmak istemiyorum
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal 'IBAN' kararı
- 'Sedat Peker' operasyonunda yeni gelişme
- Aşı olup Covid-19 geçirenler de iki dozlu sayıldı
- Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
- Tütün üreticileri yol kapattı! Acımızdan ölüyoruz
- Akşener'den 'Sedat Peker' açıklaması
- Tosuncuk getiriliyor