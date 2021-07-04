Koronavirüs geçirenlerin 2. doz aşıları sisteme "yapıldı" olarak girildi

04 Temmuz 2021 Pazar, 18:52

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, son toplantısında aşı uygulamasında değişikliğe giderek koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara 2'nci doz aşının uygulanmamasını kararlaştırmıştı. Alınan karara göre, daha önce koronovirüs geçirmiş kişilerin 2'inci doz aşılarını ‘yaptırdı’ olarak kabul edilmesi tartışmalara yol açtı.

YAPTIRILMAYAN AŞI ‘YAPILDI’ GÖRÜNÜYOR

Covid-19 geçirmiş ve daha önce BioNTech aşısı vurulmuş kişiler MHRS sistemine girdiklerinde 2'inci doz aşılarının da ‘yapıldı’ olarak işaretlendiğini gördüler. 2'inci doz aşılarını yaptırmamış kişilerin aşılarının "yaptırdı" olarak görülmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulama ile neyi amaçladığı anlaşılmadı.

BAKAN SESSİZ

Yapıldığı söylenen aşıların toplam sayıya dahil edilip edilmediği ise bilinmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sorulan sorulara karşı sessiz kalarak konu üzerine henüz herhangi bir açıklama yapmadı.