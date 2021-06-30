Son dakika gelişmesi... BionTech aşı olanlarla ilgili flaş karar

30 Haziran 2021 Çarşamba, 20:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının gündeminde Türkiye'deki aşılama sonucu, hatırlatma dozu ve delta mustasyonu vardı. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Koca, BioNTech aşı olan yurttaşlarla ilgili alınan yeni kararı açıkladı. Koca, "Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur" dedi.



