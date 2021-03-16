Koronavirüs haritası kırmızıya dönüyor: 2,8 kat artış

16 Mart 2021 Salı, 17:49

Sağlık Bakanlığı; her yüz bin kişide görülen vaka sayısı 0-19 olan illeri “düşük” risk, 20-49 olan illeri “orta” risk, 50-99 olan illeri “yüksek” risk ve 100’den fazla vakası olan illeri ise “çok yüksek” risk grubuna dahil ediyor. Bakanlık, illere göre 100 bin kişiye düşen vaka sayısını yorumsuz olarak, her hafta açıklıyor.

Yazılım uzmanı da olan film yönetmeni Güçlü Yaman da Sağlık Bakanlığı koronavirüs vakalarına ilişkin verileri derleyerek Türkiye’nin son 5 haftalık “vaka değişim” haritasını ortaya koydu.

Güçlü Yaman’ın harita görseli üzerinde yaptığı çalışmaya göre, son 5 hafta içerisinde 81 ilin vaka değişim seyiri şöyle oldu:

8-14 Şubat: Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye ve Karaman illeri çok yüksek risk grubunda.

15-21 Şubat: Karabük, Uşak, Ağrı, Iğdır, Bingöl illeri düşük risk grubuna girerken; Konya, Aksaray, Sakarya illeri yüksek risk grubundan çok yüksek risk grubuna geçti.

20-26 Şubat: Balıkesir, Burdur, Edirne, Gümüşhane, Sinop ve Amasya yüksek risk grubuna girerken, Siirt ise düşük risk grubuna dahil oldu.

27 Şubat – 5 Mart: Kademeli normalleşme adımlarının da etkisiyle çok yüksek risk grubundaki illerin sayısı artarak 26’ya ulaştı. Orta ve yüksek risk gruplarının sayısı da artarken düşük risk grubundaki illerin sayısı ise düştü. İstanbul, Mersin, Kocaeli gibi büyükşehirler yüksek risk grubundan çok yüksek risk grubuna geçti. Ankara, Bursa gibi büyükşehirler ise orta risk grubundan yüksek risk grubuna girdi.

6 – 12 Mart: Mersin çok yüksek risk grubundan yüksek risk grubuna indi. Düşük risk ve orta risk grubunda olan illerin sayısı azalırken, yüksek riskteki iller arttı. Çok yüksek risk grubundaki illerin sayısı 25 oldu.