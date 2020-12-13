Koronavirüs hastaları için refakatçi piyasası oluştu

13 Aralık 2020 Pazar, 14:30

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Kutbettin Demir, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 hastalarına refaketçi izni verilmesine ilişkin olarak, "Ücret ödeyip dışarıdan birini koronavirüs hastası için refakatçi tutanlar var" açıklamasını yaptı. Demir, “Hastanelerde sadece bakım olarak düşünülmemeli, tıbbi bakım kısmını hemşireler, sağlık memurları, hasta bakıcılar zaten yapıyor. Ama hastanın ihtiyacının olabileceği başka durumlarda da hasta yakınının serviste yanında olması gerekli. Bazı duyumlar alıyoruz. Ücret ödeyip dışarıdan birini refakatçi olarak tutanlar var. Bu da parası olan insanın başkasını riske atması demek” diye konuştu.

Fotoğraflar: DHA

REFAKATÇİLER PİYASASI OLUŞTU!

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 hastalarına refaketçi izni verilmesine ilişkin genelgesinin ardından, kimi hasta yakınlarının risk almamak için bakıcı firmalarından, sosyal medyadan özel refakatçileri para karşılığı tuttuğu kaydedildi.

DHA'da yer alan habere göre, belirli bir ücret karşılığında özel kıyafetli, maskeli, siperlikli refakatçiler, koronavirüs hastalarına iyileşene kadar bakıyor, bu süreçte sosyal medya üzerinde kurulan refakatçi gruplarında verilen ‘Covid-19 hastasına bakılır’ ilanları da dikkat çekiyor. Bazı kullanıcıların ise koronavirüs testi pozitif çıkan yakınına, günlüğü 250 liradan refakatçi aradığı da görüldü.

“24 SAATİ 600 TL”

İlan veren kişilerden biri, hastanın bulunduğu servise girip 24 saatine 600 liraya refakatçi olduğunu belirtirken, “Hastamızın yanına girdiğimiz zaman, taburcu oluncaya kadar çıkmamız yasak. Hastalarımıza 24 saati 600 liradan bakıyoruz. Hastanın yanında işi bilen birisi olması gerekiyor. Hastaneler özellikle refakatçı istiyorlar. Hemşireler mi ilgilenecek sizin hastanızla. Bizim işimiz bu” ifadelerini kullandı.

REFERANS VERİYORLAR

Refakatçi ilanı veren kullanıcılardan birinin ise, “Özbek kadın bakıcı. Covid-19 hasta bakımında tecrübeli. Covid-19 hastası değil. 5 yıldır İzmir’de saygın ailelerde yaşlı/hasta bakımı üzerinde referanslı. Diyalog ve ödeme aracısız, komisyonsuz doğrudan kendisiyle. Tecrübeli ve özenli bakım” şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.

“CORONA GEÇİRDİM, ANTİKORLUYUM”

İlan sahiplerinden bir diğeri ise koronavirüslü hastaya diğer bakıcıların 700-800 liraya baktığını kendisinin ise 600 liraya refakatçi olduğunu belirtirken, şunları kaydetti:

“Corona virüsü hastasına hastanede, evde bakıyorum. Kendi evinde bakıyorum. Hastaneye girdiğimizde herhangi bir problem olmuyor. Ben gerekli önlemimi alıyorum, giriyorum. Tedavi saatlerinde tulumlarını giyip, maskelerini takıp, gözlüklerini takıp giriyorlar. Sonrasında tekrar serumu almak için tekrar giyinmek istemiyorlar. Bana ‘çıkartabilir misin?’ diyorlar. Ben corona geçirdim, antikorluyum. 24 saati için 600 lira alıyorum. Ben 700’e bakıyordum, 600 dedim. 700-800’e bakıyorlar, ben 600’e bakıyorum. Profesyonel hasta bakıcıyım. Hastana baktıracaksan baktır, riskini ben düşüneyim.”

HASTA İYİLEŞTİKTEN SONRA KENDİLERİ KARANTİNADA

Öte yandan sosyal medya dışında, bakıcı firmalardan gelen özel refakatçilerin de hastaları iyileşene kadar onların yanında kaldığı, hastane ya da evde ihtiyaçlarına karşıladığı da öğrenildi. Refakatçilerin hastaların yemeklerini, ilaçlarını, kişisel bakımlarını karşıladığı, hastalar iyileştikten sonra ise kendilerini evlerinde 14 gün karantina altına aldığı belirtildi.



