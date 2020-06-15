Koronavirüs kararı! 10 gün iş yerlerini açmayacaklar

Şırnak'ın Cizre ilçesinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla sosyal medyada bir araya gelen esnaf, 10 gün süreyle iş yerlerini açmama kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2020 Pazartesi, 16:15
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