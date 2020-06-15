Koronavirüs kararı! 10 gün iş yerlerini açmayacaklar
Şırnak'ın Cizre ilçesinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla sosyal medyada bir araya gelen esnaf, 10 gün süreyle iş yerlerini açmama kararı aldı.
Video Haberler
- CHP'li belediyeye yönelik 'kayyım' iddiasına sert tepki
- Korona muskası 'keriz yolma duası' çıktı
- Soylu depreme böyle yakalandı
- Bingöl'de deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Bingöl'deki depremden ilk görüntüler!
- Bingöl'de deprem! 1 korucu hayatını kaybetti, 18 yaralı
- Patlamanın ardından alevler içinde kalan kişi kamerada
- Karşılaştığı ayıyı gel oğlum diye çağırdı
- Kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden kurtardı
- İşte son seçim anketinde Erdoğan'ın oy oranı!